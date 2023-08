"Un progetto per il turismo termale"

L’idea di un "progetto strategico innovativo" arriva dagli esponenti di Campo Democratico, in particolare da Luciano Feggi. Un tuffo nella memoria che ‘ripesa’ il progetto del turismo termale. "Pensiamo – scrive l’esponente di Campo Democratico - che non sia possibile (e forse neanche vantaggioso) tornare semplicemente dalle manifestazioni ludico-canore della giunta Fabbri all’idea portante delle giunte precedenti centrata sul concetto di Ferrara città d’arte e cultura (grandi mostre, grandi eventi culturali), perché anche in questo campo dovremmo spingere l’innovazione e inventare nuove iniziative". Ed ecco l’idea del progetto. "La prima strategia di innovazione – spiega - potrebbe essere quella di costruire un sistema d’offerta con più forti caratteristiche di rete con le altre città del turismo storico-culturale (per esempio, Mantova, Ravenna, Rovigo, Modena) e con i tanti centri minori che in questa area vasta possiedono tesori artistici, architettonici e tradizioni storiche. Una rete di questo genere converrebbe a tutti questi centri che sono destinati, altrimenti, a vivere delle briciole dei grandi flussi che si muovono tra Firenze, Venezia, Milano e Bologna. I prodotti turistici andrebbero progettati e ingegnerizzati a livello di rete e non di singole città". Il turismo ‘termale’. "Oltre 20 anni orsono – ricorda Feggi – Agea commissionò ad Unife uno studio per la "valutazione preliminare di sfruttamento termale-terapeutico delle acque ipertermali del campo pozzi di Casaglia" le cui conclusioni furono che tali acque "possono presentare una destinazione di uso compatibile con un impiego terapeutico-termale"". "Proponiamo al Comune, ai partiti, alle organizzazioni sociali – chiude - di riprendere quella traccia, magari aprendo un confronto programmatico con Hera e conferendo a Sipro e UniFe insieme, l’incarico di costruire un progetto di fattibilità".