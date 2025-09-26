Un progetto per promuovere il benessere

Torna per il quarto anno l’iniziativa che coniuga il benessere fisico, il movimento e la socializzazione, ideata e promossa da Lara Liboni presidente del Msp Italia comitato di Ferrara, "Ad un passo dal cuore". L’incontro con una settantina di partecipanti è stato aperto dal sindaco Alice Zanardi che ha sottolineato come il progetto promuova la salute e gli incontri, valorizzando il capitale più importante che ci sia "il benessere delle persone". La biologa nutrizionista Lucia Viviani ha detto "alimentazione e attività fisica, sono due facce della stessa medaglia ciò che fa la differenza è la costanza e la diversificazione degli alimenti che assumiamo allo stesso tempo occorre vivere la vita con gioia anche attraverso a ciò che mangiamo". Le tantissime proposte di aggregazione e movimento sono state illustrate da Lara Liboni che ha previsto si possano effettuare incontri di ginnastica dolce, easy line, ginnastica in acqua, nordic walking, attività sportive all’aperto, tango terapia, flamenco, una serie di camminate del sabato pomeriggio in primavera, ma anche trekking urbano nella vicina Comacchio e approfondimento posturale, la possibilità di partecipare a giornate in bicicletta con tappe culturali e paesaggistiche anche fuori dal territorio codigorese e tanto altro. Una serie di incontri e possibilità di muoversi articolate da ottobre fino a maggio con scadenze ed orari diversi che si svolgeranno nella piscina, le palestre di Codigoro e Lagosanto, all’aria aperta, ma anche a Comacchio.

cla.casta.