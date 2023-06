Un protagonista Inventò e unì il centrodestra

Alberto

Balboni *

Con Silvio Berlusconi l’Italia perde un protagonista assoluto dell’economia e della politica nazionale e internazionale.

Dopo aver conquistato ogni traguardo immaginabile come imprenditore, con la sua “discesa in campo” del 1994 ha di fatto inventato il bipolarismo italiano, sconfiggendo in pochi mesi la “gioiosa macchina da guerra” con cui la sinistra si illudeva di aver già vinto le elezioni. Berlusconi comprese infatti prima di chiunque altro che con il crollo del muro di Berlino e la fine della Prima Repubblica (travolta da Tangentopoli) non aveva più alcun senso la conventio ad excludendum nei confronti della Destra Nazionale, che in quello stesso momento si stava trasformando in Alleanza Nazionale. Il Polo della Libertà e del Buongoverno, con Forza Italia perno dell’alleanza con la Lega Nord nelle regioni settentrionali e con il Msi-An al Centro Sud, fu la formula politica che con varie evoluzioni (dalla Casa delle Libertà al Pdl) ha tenuto unito il centrodestra per trent’anni, consentendo alla maggioranza degli italiani (che non sono di sinistra) di avere un governo in sintonia con i loro valori nel 1994, nel 2001, nel 2008 e infine nel 2022. In questo lungo percorso sono cambiati gli equilibri elettorali all’interno della coalizione, fino alla grande affermazione di Fratelli d’Italia del settembre scorso ma la condivisione degli ideali di fondo degli elettori di centro destra non è mai venuto meno, anzi nel tempo si è rafforzato e cementato; e questo comune patrimonio ideale è la più importante eredità che Silvio Berlusconi lascia alla politica italiana. Grazie a lui, il bipolarismo è ormai una conquista irreversibile, anche se il centro sinistra deve ancora metabolizzare quella vocazione maggioritaria che pur Veltroni - in simmetrica sintonia con Berlusconi - aveva immaginato già nel 2008. Ho avuto l’onore di conoscerlo e conservo il ricordo di una persona di grande gentilezza e umanità, ma soprattutto di straordinario valore intellettuale. Non sempre ho condiviso le sue decisioni ma sempre ho riconosciuto in lui il leader naturale del centrodestra.

* senatore Fd’I