Un pulmino donato alla Caritas grazie alla generosità dei Lions

La generosità non conosce confini geografici. Ieri mattina si è svolta la cerimonia di consegna di un pulmino acquistato grazie alla disponibilità messa in campo dai Lions, una sinergia tra il circolo Lions di Portomaggiore San Giorgio e il Lions Internazionale. Dagli Stati Uniti sono arrivati infatti i fondi necessari a coprire parte dell’importo necessario all’acquisto del mezzo messo a disposizione alla Caritas di Portomaggiore. Il pulmino sarà utilizzato per il trasporto dei soggetti svantaggiati, oltre che delle attività di uso comune dell’associazione guidata dal direttore generale Palmiotto. È un progetto messo in campo dai Lions, su proposta della parrocchia, ente da cui dipende la Caritas, che aveva manifestato l’ esigenza di rinnovare il parco automezzi. La cerimonia si è svolta nel sagrato della Chiesa di Piazza Papa Giovanni XXIII alla presenza del governatore dei Lions, il presidente dei Lions di Portomaggiore Mauro Tognon (in foto con l’arciprete), il sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi e l’ arciprete di Portomaggiore Ugo Berti. Un progetto che è stato subito colto con entusiasmo dalla comunità e dai Lions, ennesima dimostrazione della disponibilità del movimento laionistico a sostegno del territorio. Sempre a cura del Lions, questa mattina alle 12,30 nel Centro dell’ Olmo, di fianco al supermercato CoopEstense, ci sarà un pranzo di beneficenza aperto a tutti; il ricavato sarà devoluto alla Comunità di San Patrignano, organizzazione che si occupa del recupero e reinserimento dei tossicodipendenti.

Franco Vanini