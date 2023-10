Un quadro contro la leucemia a Gradizza: raccolti 900 euro per Ail

GRADIZZA

In ricordo di Luigi Mazzoni arriverà un aiuto concreto agli ammalati del reparto di Ematologia ed Onco Ematologia Pediatrico dell’ospedale di Cona. Grazie all’iniziativa ‘Un quadro contro le leucemie’, promossa da Ail Ferrara, sono stati raccolti 900 euro che saranno destinati proprio ai pazienti del reparto. Il tutto è frutto di una bella storia di comunità, solidarietà e speranza che ha avuto luogo nella frazione copparese di Gradizza. Luigi Mazzoni, scomparso lo scorso dicembre, negli anni della pensione ha espresso la sua creatività e il suo talento in quadri, lavori in cartapesta e piccole sculture in cemento. "Prima di lasciarci, ha espresso la volontà di aiutare gli altri e, in particolare, gli ammalati di leucemie" – aveva raccontato il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni. La famiglia ha dunque donato cinquantatré delle sue opere ad Ail, che le ha esposte in una mostra allestita nella canonica di Gradizza: nel corso dei quattro incontri che si sono conclusi domenica scorsa, i visitatori hanno potuto scegliere le opere da portare a casa proprio per sostenere Ail e gli ammalati del reparto di Ematologia e Onco Ematologia pediatrico dell’ospedale di Cona. "Ringraziamo di cuore la famiglia Mazzoni per aver donato le opere del caro Luigi che desiderava, attraverso la sua passione aiutare il prossimo – affermano da Ail Ferrara -. Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito el’Associazione San Lorenzo Gradizza e Don Daniele per la grande ospitalità, in occasione dei quattro incontri domenicali". Dunque, un grande ringraziamento da parte dell’associazione è stata rivolta a tutti i protagonisti della bella storia: a Luigi Mazzoni, alla sua famiglia, alla parrocchia di Gradizza le cui porte sono sempre aperte.

v.f.