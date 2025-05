Un quiz a premi per conoscere la Pieve romanica

Un gioco a premi per conoscere meglio la pieve romanica. Il Comune ha ideato un avvincente gioco didattico a squadre: un quiz aperto a tutti, si terrà domenica 11 maggio alle 16.30 al centro culturale Mercato. Dopo aver ascoltato una breve spiegazione sulla Pieve e il suo magnifico portale, la porta dei mesi, si gioca con il quiz "Gira la ruota" e si prova a rispondere alle domande sulla pieve. Ci saranno bellissimi premi per le prime tre squadre vincitrici. Non occorre prenotazione. La graziosa Pieve di San Giorgio è a circa un chilometro dal centro abitato di Argenta, sulla strada Cardinala per Campotto, alla destra del fiume Reno. La chiesa venne fondata nel 569 dall’arcivescovo di Ravenna Agnello e rappresenta il sito religioso più antico della provincia ferrarese. Il bellissimo altare ravennate, ornato con agnelli recanti croci e due colonnette d’iconostasi, che si trova all’interno dell’edificio risale a questa prima fase, così come i frammenti di affreschi e di pavimento musivo ritrovati nell’abside e oggi esposti presso il Museo Civico di Argenta.