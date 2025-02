Un ragazzo nella trappola: "Sequestrato e picchiato per rubargli cento euro" . Quattro verso il processo

Avrebbero attirato un giovane in un appartamento con la scusa di una compravendita di droga. In realtà, secondo l’accusa, il loro obiettivo era quello di derubarlo. Un’azione violenta, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, e condotta anche impugnando una pistola e un taser, armi utilizzate per convincere i malcapitato a rivelare il pin del bancomat. Per quella rapina da film, avvenuta nell’agosto del 2023 in città, ora quattro persone rischiano il processo. I due principali imputati sono Alessandro Casolari, detto ‘Caso’, 59enne ferrarese in passato volto noto del tifo spallino, e Roberto Roma, detto ‘Gildo’, 52enne originario di Novara ma residente in città. Con loro sotto accusa altri due soggetti, un 62enne e un 23enne. Tutti e quattro devono rispondere di rapina, sequestro di persona e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La vicenda è però più complessa di quella ‘semplice’ aggressione e conta una serie di altri capi di imputazione, contestati a vario titolo ai soli Casolari e Roma. Si va dalla detenzione di armi alla fabbricazione di un ordigno rudimentale (poi ceduto a due ragazzi con l’indicazione di farlo esplodere sotto il condizionatore di un’abitazione ben precisa, fatto quest’ultimo al centro di un procedimento separato), induzione a non rendere dichiarazioni alla giustizia e spaccio. Sulla vicenda, di recente, la procura ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio di tutti e quattro gli imputati. Il caso comparirà il 3 aprile davanti al giudice dell’udienza preliminare Danilo Russo.

L’episodio principale della vicenda si sarebbe verificato il 22 agosto di due anni fa. Il gruppo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe individuato la giovane vittima e iniziato a progettare l’agguato. Per attirare il ragazzo nella trappola lo avrebbero fatto avvicinare da due conoscenti, i quali gli avrebbero proposto un incontro con alcuni fornitori di droga interessati a uno scambio di hashish. In realtà, dietro a quell’appuntamento si celava un’imboscata. Attirato il malcapitato nell’appartamento di uno degli imputati lo avrebbero aggredito, picchiato e immobilizzato legandogli i polsi con delle fascette e del nastro adesivo. Per vincere le sue resistenze lo avrebbero infine stordito con un taser e gli avrebbero puntato al volto un revolver. Il tutto per ottenere cento euro un contanti, un cellulare e una Poste pay, dalla quale avrebbero prelevato 40 euro. Insomma, una scena degna di ‘Arancia meccanica’ della quale il quartetto dovrà ora rispondere davanti a un giudice.