’Un rally gastronomico del buonumore’, con partenza dalla stazione

Scatterà domani, con partenza dalla stazione dei treni di Bondeno, il cosiddetto “Rally gastronomico del Buonumore”, organizzato dall’associazione “Tempo di due tempi”, assieme a vari partner, tra i quali “Pit Stop lounger bar”. Una gara di regolarità, dove l’accento sarà messo sulla partecipazione, il divertimento e lo spirito di aggregazione, prima ancora che sul risultato sportivo. Il percorso toccherà alcune delle frazioni, per un totale di 49 chilometri, con traguardi intermedi e punti di controllo, in puro stile “rally”. Verrà valutata la regolarità del percorso piuttosto che la velocità pura. L’errore è tollerato, ma potrebbe dare luogo a penalizzazioni. Perché, in fondo, non è il risultato quello che conta, bensì lo spirito di partecipazione. "Ringrazio i protagonisti di questa gara ludico-gastronomica – dice il sindaco di Saletti – per i loro eventi che sono sempre carichi di finalità sociali, destinando il ricavato in beneficenza". Riccardo Faccenda, tra gli organizzatori, rivela che dopo il raduno in programma il 31 agosto saranno meglio definiti i contorni della prossima donazione, dopo che in passato l’associazione ha permesso l’installazione di un defibrillatore al servizio della comunità di Ospitale. "L’evento dimostra la passione per le due ruote sul nostro territorio – aggiunge l’assessore alla promozione del territorio, Michele Sartini – in un momento storico dell’anno in cui, in passato, i motori erano protagonisti, per esempio con il Motoraduno Internazionale". L’evento scatterà dal “Pit Stop” presso la stazione dei treni, con l’apertura delle iscrizioni prevista per le 8,30 del mattino.