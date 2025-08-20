Un regolamento per premiare i cittadini speciali

Nuove onorificenze per i cittadini speciali: con il nuovo regolamento sarà più facile concederle. Il Comune di Vigarano Mainarda ha reso più semplice e diretto il processo per il riconoscimento delle civiche onorificenze e benemerenze alle persone più meritevoli. Con una delibera dell’ultimo consiglio comunale infatti, è stato modificato il regolamento esistente per snellire le procedure e dare al Consiglio un ruolo centrale nella decisione finale sull’assegnazione. "L’obiettivo – ha spiegato il sindaco Davide Bergamini (nella foto) – è premiare i cittadini e i gruppi sociali che hanno contribuito al prestigio e al bene della comunità di Vigarano Mainarda attraverso opere concrete o meriti in vari campi della vita di tutti i giorni, tra cui la scienza, l’arte, lo sport, il volontariato e la cultura". La modifica più importante riguarda la sostituzione dell’onorificenza "Riconoscimento Comune di Vigarano Mainarda" con la nuova "Benemerenza Civica". Il voto dell’assise è stato unanime. Una decisione che riflette il desiderio condiviso di rendere il processo di conferimento più chiaro, efficace e trasparente, garantendo che i meriti dei cittadini vengano riconosciuti in modo più diretto e significativo. Un passo in avanti per valorizzare l’impegno e la dedizione dei cittadini che ogni giorno contribuiscono a rendere Vigarano Mainarda un luogo migliore.

Claudia Fortini