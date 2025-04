Un renazzese a Boston: "Ecco la mia maratona. E adesso sogno Tokyo"

Da Renazzo a Boston, Maurizio Colletti ha corso la quinta delle sette grandi maratone mondiali: le Major. Dopo questo traguardo è davvero a un passo dall’averle corse tutte. Ora, obiettivo Tokyo, poi resta solamente l’ultima arrivata, quella di Sydney entrata a fare parte del circuito internazionale lo scorso novembre. La maratona di Boston, infatti, assieme a quelle di Chicago, New York, Londra, Berlino, Tokyo e appunto quella australiana, è una delle sette World Marathon Majors. "Nel 2023 andai alla Bank of America Chicago Marathon. Gli italiani al via sono stati oltre 350 e Renazzo ha dato un grande contributo. Dal paese siamo partiti in 52 – racconta Colletti poco dopo aver tagliato il traguardo della prestigiosa competizione podistica –. I partenti erano circa 32mila. Una scena incredibile, una festa immensa per quella che rappresenta la storia della maratona. Giunta alla sua 129esima edizione è infatti la più vecchia dell’era moderna. Tanta gente da tutti i Paesi del mondo e altrettanta lungo il percorso, con musica e festa in una giornata che, peraltro, corrisponde al loro Patriots Day".

Stavolta, aggiunge il podista renazzese, "il mio tempo è stato più alto perché ero infortunato e non ho ancora recuperato completamente, ma è stata comunque una grande soddisfazione". Una giornata che però è stata anche segnata dal dolore perché, prosegue, "quando mi sono svegliato ho appreso la notizia della morte del Papa e mi ha fatto un certo effetto". Poi prosegue con il racconto. "Alla maratona di Chicago nel 2023 avevo centrato un tempo che mi aveva permesso di partecipare a questa di Boston – spiega Colletti –. Non l’avevo ancora corsa. Ero partito con i soliti allenamenti da maratona a cavallo di novembre, alternando corse lunghe a lavori più corti e veloci. In realtà mi stavo allenando per la maratona di Roma del 16 marzo che per me era un altro evento: quel giorno compivo sessant’anni ed ero in servizio in gara come pacer, cioè le figure che tengono il ritmo di corsa per gli altri".

Ma il 19 febbraio, durante un allenamento veloce, "mi sono procurato uno strappo al gluteo sinistro, ho dovuto fermarmi due settimane e poi il recupero è stato ed è ancora lungo. Boston l’ho corsa ma, a causa di questo infortunio, con risultati fuori dai miei standard. Sono però contentissimo ed è stato tutto bellissimo". Ad aver ben figurato, è stata la cognata, Sabrina Guernelli. "Ha fatto un gran tempo in una gara difficilissima – esulta – 3 ore e 37 minuti. Io ci ho messo un’ora più di lei e per le mie condizioni è stata comunque una grande soddisfazione. E dopo, abbiamo festeggiato in un pub, con panini e birre".

E ora mancano all’appello soltanto due delle sette grandi maratone, partendo da Tokyo: "Ma non so ancora quando riuscirò ad andare – conclude Colletti –. Sono ‘gite’ economicamente impegnative, ma ora si lavora per raggiungere questo obiettivo. Ho già partecipato a quella di Berlino nel 2015, di Londra nel 2017, di New York nel 2019, di Chicago nel 2023. Sono pronto per concluderle".