Un retinografo donato dal Lions alla Casa della Comunità matildea

Un dono alla comunità dai Lions. L’altro ieri mattina alla Casa della Comunità di Bondeno si è tenuta la cerimonia di consegna del nuovo retinografo donato da Lions Club International alla struttura sanitaria.

"Un gesto, quello di oggi, di grande generosità per tutta la comunità, non solo per i cittadini di Bondeno – ha sottolineato la Direttrice del Distretto Ovest Caterina Palmonari esprimendo i ringraziamenti da parte della Direttrice Generale Monica Calamai –. Oggi stiamo realizzando ciò che è l’orientamento dell’ormai noto DM 77/2022 (il decreto del Ministero della Salute che, dopo l’emergenza pandemica, ha ridisegnato l’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale ndr), concretizzando l’innovazione in Sanità".

L’incontro è avvenuto alla presenza della Direttrice del Distretto Socio Sanitario Ovest dell’Azienda Usl di Ferrara Caterina Palmonari, del vice governatore Distrettuale Lions Teresa Filippini, dei presidenti Pierpaolo Mazzucchelli del Lions Club Bondeno e Claudio Cannafoglia del Lions Club Ferrara Ducale, del sindaco di Bondeno Simone Saletti e della responsabile organizzativa della Casa di Comunità di Bondeno Daniela Sarti, insieme ad un nutrito gruppo di soci dei Lions Club Bondeno, Ferrara Ducale e del Club satellite di Vigarano Mainarda.