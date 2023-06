Un riconoscimento all’ispettore Fabio Renda

L’ispettore superiore della polizia penitenziaria Antonio Fabio Renda, in servizio al nucleo traduzioni dell’Arginone, ha ricevuto il premio Legalità in occasione della decima edizione del premio nazionale Testimoni di giustizia e di impegno civile. La cerimonia si è svolta il 3 giugno a Calvi Risorta (Caserta), nella cattedrale di San Casto. Renda è stato premiato per il suo impegno anche fuori dal servizio e nel sociale, in particolare con i messaggi di legalità e i doni portati ai bambini del reparto di Pediatria dell’ospedale di Cona in occasione della Befana del poliziotto.