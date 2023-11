Un ricordo del prof Giaccone, vittima della mafia

Stasera alle 21 al Monastero del Corpus Domini in via Campofranco, l’Unità Pastorale Borgovado e il professor Giacomo De Leo, ricorderanno Paolo Giaccone, luminare di medicina legale e di ematologia forense nonché esempio di onestà e rettitudine, ucciso dalla Mafia l’11 Agosto del 1982. Paolo Giaccone nacque a Palermo il 21 marzo del 1929. Frequentò l’Istituto Gonzaga dalla prima elementare fino alla maturità classica. Conseguì la maturità nel 1947 mentre nel 1953 si laureò in medicina. Insieme al prof. Del Carpio, fu ideatore e fondatore del Centro trasfusionale dell’Avis. La sua attività accademica si svolse nell’ambito della medicina legale dove rivelò straordinaria competenza, rigore scientifico e altissima professionalità. Fu dapprima incaricato di antropologia criminale, successivamente titolare della cattedra di medicina legale prima a giurisprudenza e poi nella facoltà di medicina dell’Università di Palermo. Si interessò di balistica, tossicologia ed ematologia forense, criminologia, tanatologia e analisi dei guanti di paraffina. Per tali competenze fu, per numerosissimi anni, consulente della magistratura e delle istituzioni dello Stato. L’11 agosto 1982 mentre si recava al lavoro fu oggetto di un agguato nei viali del Policlinico di Palermo e ucciso con cinque colpi di pistola perché si rifiutò di falsificare la perizia a lui affidata, perizia dalla quale risultava la colpevolezza di Giuseppe Marchese, nipote di Filippo, capo della cosca mafiosa di corso dei Mille, che aveva guidato un commando autore di uno scontro a fuoco in cui cui morirono oltre a due mafiosi rivali, anche un passante.