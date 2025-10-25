Un rischio per i bambini: "Serve una tregua digitale. Vanno frenati i telefonini"

È una mozione che si muove a metà tra la pedagogia e la politica, quella presentata dal consigliere della lista Anselmo Leonardo Fiorentini. Un documento che punta ad accendere un faro su una parte fondamentale della crescita dei bambini. Infatti, l’esponente della minoranza chiede un impegno di sindaco e giunta a "promuovere un progetto organico per avviare un percorso verso una "tregua digitale", rivolto ai bambini fino a 13 anni e alle loro famiglie, basato sulle evidenze scientifiche più recenti e con l’obiettivo di limitare l’uso di smartphone e social media in età pre-adolescenziale ed accompagnare verso un uso consapevole degli stessi". Di più. La richiesta più ambiziosa che viene formulata è che l’amministrazione predisponga un "piano di azione comunale" articolato su quattro livelli: "campagne pubbliche di sensibilizzazione rivolte a genitori e minori; linee guida condivise con le scuole per l’uso dei dispositivi digitali; iniziative di formazione continua per genitori, insegnanti e operatori socio-educativi e monitoraggio e valutazione periodica degli impatti sul benessere dei minori". "La ricerca internazionale – si legge nel testo del documento – recentemente si è interrogata sugli effetti dell’uso di smartphone e social media sull’infanzia, ed ha sempre più evidenziato come l’uso precoce di questi prima dei 13 anni siano associati a rischi significativi per la salute mentale e lo sviluppo dei minori, tra cui disturbi del sonno, difficoltà di regolazione emotiva, riduzione dell’autostima, ansia e pensieri suicidari; l’ultimo rapporto Espad segnala come siano in "forte aumento dell’uso dei social media, dei giochi online e del gioco d’azzardo" e che il 55% degli adolescenti italiani auto-percepisce problemi legati all’uso dei social media (ben oltre la media europea). Le evidenze scientifiche raccomandano quindi l’applicazione di un principio di precauzione, proponendo regolamentazioni analoghe a quelle previste per altre pratiche potenzialmente dannose, e la responsabilizzazione di famiglie, scuole e istituzioni pubbliche". Per questo Fiorentini fa leva sulle iniziative di sensibilizzazione avviate dal Comune in questi anni. "Il Comune – prosegue il testo – negli ultimi anni, ha avviato importanti azioni di sensibilizzazione e formazione sul tema dell’educazione digitale", di qui la volontà di proseguire su questa via e di portare il ‘dossier’ all’attenzione del Consiglio Comunale. Il consigliere della civica vorrebbe infatti "convocare un approfondimento in Commissione consiliare competente, invitando esperti scientifici, pediatri, psicologi, rappresentanti scolastici e associazioni di genitori, per definire linee guida e azioni comuni", coinvolgendo "tutti i circoli scolastici cittadini – scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado – per garantire che ogni famiglia sia raggiunta da informazioni, materiali e incontri formativi". Da ultimo, Fiorentini chiede di "riferire al Consiglio Comunale tramite la commissione competente entro dodici mesi dall’approvazione della presente mozione sugli sviluppi del percorso e sugli eventuali atti deliberativi o accordi attuativi intrapresi".