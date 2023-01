Un ristorante accanto ai Trepponti

Dopo un lungo iter brucratico in questi giorni sono partiti i lavori che porteranno alla riqualificazione della grande abitazione decadente addossata ai Trepponti di Comacchio. Un paio di anni fa la struttura, un vecchia osteria che dagli anni Sessanta però è progressivamente stata abbandonata a se stessa, è stata acquistata da un privato e, inoltrate le debite domande alle Belle Arti e al Comune di Comacchio, si è avviato il percorso che ha portato alla definizione del progetto del geometra Davide Luciani e che ha visto l’inizio dei lavori con l’abbattimento, già realizzato, della parte più strettamente vicina ai Trepponti – parte che peraltro non verrà ricostruita in modo che il monumento rimanga visibile in tutta la sua bellezza – e che proseguirà nelle altre parti dell’edificio. Il quale poi verrà rimesso in piedi, riqualificato e rimodernato, pur in linea con il contesto urbanistico in cui si va ad inserire. Al termine dei lavori il fabbricato diventerà una struttura turistico ricettiva con ristorante nella parte bassa e affittacamere sopra. Da anni l’edificio, che confina con il monumento più importante della cittadina lagunare, porta di accesso della città fin dai tempi passati, si presentava in condizioni di rovina molto evidenti, con tetto cadente e parti al limite del collasso. Vedere una struttura di questo tipo a fianco dello splendido seicentesco Ponte Pallotta, ideato dall’architetto Luca Danese e realizzato da Giovanni Pietro da Lugano, non era certo il miglior biglietto da visita per Comacchio, tanto più in considerazione del fatto che negli ultimi tempi la vocazione turistica della città ha fatto grandi passi avanti e che un sempre crescente numero di visitatori affolla le vie cittadine. Ma anche per gli stessi comacchiesi la presenza di una abitazione così trasandata al lato del monumento non era un bel vedere. La situazione perdurava peraltro da tempi immemori e sembrava non trovare mai l’adeguata soluzione. Così in tutte le foto dei Trepponti, quelle ufficiali e quelle che i visitatori fanno al monumento, campeggiava l’immagine della casa diroccata. Finalmente, in un futuro abbastanza prossimo (si prevede circa un anno di durata dei lavori), i turisti, e non solo loro, potranno fotografarsi dinnanzi al ponte senza la presenza poco piacevole dell’abitazione.

Cinzia Boccaccini