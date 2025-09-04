Un ritorno che profuma di serie A: ecco la Giagnorio

È tornata anche la Raffa. Con la prima di campionato infatti è ricomparsa la ’storica’ dottoressa spallina Raffaella Giagnorio, medico sportivo che ha accompagnato i colori biancazzurri per parecchi anni. Aveva iniziato nel 2006 con Tomasi proseguendo fino al penultimo anno della gestione Butelli, nel 2011. Due anni di serie A nel calcio a cinque con il Kaos, quindi nel 2013 era stata chiamata da Davide Vagnati per seguire la Giacomense, e poi… "Ero al mare – racconta – e mi chiamano dicendo che la Giacomense era diventata Spal ". Da lì la cavalcata incredibile arrivando alla A, fino al 2022 anno in cui abbandona. "Ho dato le dimissioni, ero stanca, anche per via del Covid – spiega –. Ho rifiutato diverse proposte, avevo bisogno di staccare. Mi sono dedicata alla libera professione e alla medicina generale". Poi cos’è successo? "Mi ha chiamato Mirco Antenucci qualche settimana fa, c’è tanta voglia di ricostruire. Con Mirco c’è un rapporto speciale, avevo voglia di dare una mano anche io a riportare la Spal dove deve essere. La squadra viene seguita da un medico in formazione molto bravo, Manuel Marchetti, io sono una specie di supervisore sempre a disposizione. Stiamo cercando, con altri medici che in passato mi hanno affiancato, di creare una rete di supporto per la squadra. Ci siamo messi tutti una mano sul cuore, sempre però nella più alta professionalità, come è sempre stato anche in passato". Beatrice Bergamini