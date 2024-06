Un ruolo operativo per ‘Mister preferenze’. Commercio e sport

Oltrepassare il muro delle mille preferenze è un passepartout non indifferente. E Francesco Carità, con quell’ideale mazzo di chiavi, è riuscito ad aprire la porta di accesso alla giunta. Lui è stato l’unico candidato – fra tutti – a riuscire a valicare quel limite. Benché per lui, prima dello spoglio elettorale, si pensava ad un ruolo più ‘istituzionale’ (si legge presidente del Consiglio Comunale), l’expoit lo ha proiettato su una dimensione in qualche modo più operativa. Anche lui ha senz’altro beneficiato del trend pervasivo della lista di Alan Fabbri, ma i voti personali sono stati altrettanto importanti. Dunque, sfumata la prospettiva della presidenza del Consiglio – ancora oggetto di trattativa e che potrebbe definirsi nel corso della seduta di insediamento in programma per venerdì in Darsena – eccolo vedersi attribuite le deleghe al Commercio, allo Sport, alle Attività produttive e allo Sviluppo Economico. Anche in questo caso, deleghe piuttosto importanti e strategiche.