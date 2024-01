Un saldatore a filo per un’azienda del territorio Al centro per l'impiego di Ferrara è richiesta la figura di un saldatore a filo per un'azienda locale. Il candidato deve saper leggere il disegno meccanico e preferibilmente possedere la patente B e il patentino per il muletto. Contratto a tempo determinato, a tempo pieno, nel Comune di Fiscaglia.