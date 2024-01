Un saldatore a filo per un’azienda ferrarese

Al centro per l’impiego di Ferrara è ricercata una figura lavorativa con mansione di saldatore a filo, candidatura rivolta ad ambosessi. Nello specifico

i contenuti e contesto del lavoro. Si tratta

di un’azienda del territorio ferrarese che cerca appunto un saldatore a filo per lavori di saldatura a filo di componenti meccanici. Tra le richieste necessarie per l’assunzione è indispensabile la capacità del saldatore nella lettura del disegno meccanico. È preferibile che il candidato sia automunito con patente B, inoltre, sarà gradito il possesso del patentino per l’utilizzo del muletto. L’inquadramento contrattuale prevista sarà con un contratto a tempo determinato ed un orario a tempo pieno. Il luogo del lavoro è nel Comune di Fiscaglia.