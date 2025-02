Un San Valentino in jazz al Torrione. In concerto il ’Bruce Forman trio’

Questa sera, alle 21.15 – al Torrione San Giovanni (via Rampari di Belfiore, 167) –, salirà sul palco il trio guidato da Bruce Forman, chitarrista in bilico tra jazz e country. Forman, che – tra le tante esperienze vissute – ha partecipato alla realizzazione delle colonne sonore per i film di Clint Eastwood, sarà accompagnato da Marco Marzola al contrabbasso, e da Wille Jones III alla batteria. L’associazione culturale ’Jazz Club’ di Ferrara collabora con il ministero della Cultura, la regione Emilia–Romagna, il comune di Ferrara, ed Endas Emilia-Romagna.

Bruce Forman è un chitarrista che non si ascolta spesso dalle nostre parti: uno dei tanti eroi del jazz moderno di cui le bizzarre logiche della ‘distribuzione’ musicale ci hanno a lungo privati. Tanto per capire da dove viene, stiamo parlando del pupillo di Barney Kessel. E se sul palco lo si vedrà imbracciare una Gibson Es-350, bisogna innanzitutto sapere che è proprio quella appartenuta al leggendario chitarrista suo mentore. Forman è cresciuto musicalmente nella San Francisco degli anni Settanta, frequentando una miriade di musicisti del calibro di Ray Brown, George Cables, Joe Henderson, Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, Woody Shaw, John Clayton e Jeff Hamilton. Particolarmente duratura è stata poi la sua collaborazione con Richie Cole. Come leader ha pubblicato una ventina di dischi, proponendo spesso uno stile in bilico tra jazz e country, sonorità di cui si è avvalso anche Clint Eastwood, ingaggiandolo in più occasioni per partecipare alle colonne sonore dei suoi film.

Willie Jones III è uno dei batteristi jazz più importanti del mondo. Oltre a onorare le sue influenze, l’audace articolazione di Jones e il senso dello swing costantemente innovativo sono il valido e florido risultato della sua esperienza musicale.

Marco Marzola, inizia a studiare contrabbasso al conservatorio di Ferrara. Nel 1982 si trasferisce a New York dove studia con Barry Harris e Buster Williams. Ha collaborato con importanti esponenti della musica nero-americana. Il programma del concerto prevede l’esecuzione di brani originali di Forman.

