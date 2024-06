‘Un sasso per un sorriso’ al Sant’Anna

Ieri il reparto di Pediatria dell’ospedale di Cona è stato nuovamente protagonista di un’iniziativa di solidarietà. I bambini delle classi IV e V del doposcuola Biagio Rossetti della Cooperativa Cidas si sono recati al Sant’Anna per visitare i piccoli pazienti ricoverati e consegnare loro un pensiero. Gli alunni erano accompagnati da Simona Menna, educatrice referente del Doposcuola e Chiara Poccobelli, coordinatrice pedagogica Cidas. Il gruppo ha ideato ed elaborato il progetto ‘Un sasso per un sorriso’. Si tratta di dipingere sassi e arricchirli con frasi gentili e amichevoli, poi seminarli e abbandonarli negli angoli (non troppo nascosti) della propria città.