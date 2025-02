Un selfie in piazza per incorniciare l’amore e Guercino

È tempo di amore anche a Cento dove in piazza, fino a domenica, si potrà farsi un selfie in un grande cuore rosso illuminato che incornicia anche la statua del Guercino. Amore e arte unite anche in una bella promozione valida oggi. Per tutto il giorno, ingresso speciale in Pinacoteca: in coppia paga uno solo, festeggianfoo l’amore per l’arte. La promozione è valida per ogni tipo di coppia a fronte dell’acquisto di un biglietto Alle 17, invece, alla sede dell’Associazione Tararì Tararera in via Donati 15A, ci sarà "Letture al bacio" per leggere appassionanti storie illustrate e festeggiare la giornata più romantica dell’anno. Ingresso gratuito con prenotazione a tararitararera@gmail.com. Alle 18 in Civica Pinacoteca Il Guercino poi, "San Valentino nel cuore dell’arte" ovvero la visita guidata attraverso le diverse sfumature dell’amore immortalate nelle opere.