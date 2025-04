Un seminario sul benessere delle donne

’Formare e informare: benessere equo e sostenibile e (dis)parità di genere in provincia di Ferrara’ è il titolo del seminario che si terrà domani alle 14.30 nella Sala Imbarcadero 2 in Castello Estense. L’iniziativa è organizzata dalla Consigliera di Parità della provincia di Ferrara, Annalisa Felletti. Quest’anno l’occasione si configura come un momento di formazione accreditata per l’Ordine dei Commercialisti e per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ferrara e vede il patrocinio di Banca d’Italia e di Ismed (Istituto di studi sul Mediterraneo del CNR). Nel corso dell’iniziativa, aperta alla cittadinanza, verranno illustrati e commentati i dati del Fascicolo BES (Benessere equo e sostenibile) della provincia di Ferrara, con un’analisi dei dati disaggregati per genere riferiti a diversi ambiti e una lettura di genere del livello di benessere che le donne del territorio provinciale vivono