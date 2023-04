Un serpentone di bici alla manifestazione di ‘Save the park’

Erano presenti 120 persone alla manifestazione ‘Ambiente e cultura al parco’, il flashmob organizzato sabato al parco Bassani dal comitato ‘Save the park’, il gruppo che si batte per spostare in un’altra sede il concerto-evento di Bruce Springsteen di maggio. Dapprima il serpentone di manifestanti ha raggiunto la zona del concerto: con il laghetto alle spalle e rivolti verso le mura, hanno creato un cerchio con le biciclette e hanno ascoltato una prima informativa, con inquadramento storico del parco urbano. Successivamente, i cittadini si sono spostati nel sottomura degli Angeli, dove la seconda guida ha parlato a tutti del patrimonio delle mura rinascimentali. Il prossimo incontro è il 29 aprile.