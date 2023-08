Un settembre di festa e solidarietà Dall’Avis al ricordo di Veronica

Torna, col primo fine settimana di settembre, la Festa della Birra a Codigoro, giunta alla 5° edizione. E’ stata presentata ieri mattina e il sindaco Alice Zanardi ha voluto sottolineare che c’è "molta attesa, poichè questo evento coniuga ottimi truck food e birre artigianali, che renderanno piazza Matteotti piena di colori e profumi, all’insegna di birra artigianale e buon cibo. Ma sarà anche un momento importante per promuovere cultura, solidarietà, talenti dei giovani e dono degli organi, infatti grazie a quelli di Veronica e Robert Pricopi, il giovane operaio morto in un incidente sul lavoro, diverse persone sono tornate a vivere, ma anche dono, come quello che promuovono quotidianamente l’Avis, l’Aido e l’associazione Voglio Volare". Il sabato dalle 18 in poi 25 giovani artisti nell’ambito di "Un Cuore per Veronica -This is the project Giovani talenti" si proporranno, nella piazza e sul palco. Ci saranno pittori, ballerini, chitarristi, un ragazzo di 12 anni al pianoforte, che suona e compone musica classica, ma anche giocolieri, fotografi, band, writers che realizzeranno graffiti. Ci sarà lo Speciale dedicato a Robert Cosmin Pricopi e la premiazione dei 3 alunni delle medie che hanno vinto le borse di studio intitolate a Veronica.

"Vogliamo proseguire l’eredità di Veronica con un evento unico nel suo genere, senza nessuna gara – ha detto la mamma Natascia - ma solo permettendo ai giovani di farsi conoscere e mostrare tutto il loro grande valore". La manifestazione sarà presentata dagli emergenti Riccardo Sapori e Roberto Trasforini e tante performance saranno proiettate sul maxischermo.

Alle 18 "Motoincontro" che vedrà, su iniziativa di GeloCafè, la sfilata per le strade di fiammanti Harley Davidson. Presentata dalla vice presidente, Stefania Villani, per la domenica è prevista "La festa del Donatore", giunta alla 54esima edizione con la consegna di 63 benemerenze, fra le quali 3 con oro e diamanti, e 120 donazioni. Una ventina i volontari impegnati a "promuovere un consumo di alcol sano e cosciente – ha precisato Stefania – e quel gesto di altruismo che è il dono del proprio sangue a chi ne ha bisogno, poiché solo il sangue sostituisce il sangue". A seguire aperitivo per tutti i presenti e il concerto di Harley Max Band che vedrà un tributo agli 883.

c.c.