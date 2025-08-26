Un Settembre di musica, danza e cabaret: al via stasera la rassegna della Pro loco

Parte oggi ‘Settembre di Cento’, l’evento organizzato dalla Pro Loco quest’anno all’interno del parco del Santuario della Rocca. "Un evento tra tradizione, emozioni e novità per tutte le età – commenta il presidente Daniele Rubino che legge l’evento in continuità rispetto al Settembre Centese, ideato e realizzato per 50 anni dalla Pro loco a cui è stato ‘tolto’ dal Comune tre edizioni fa per metterlo a bando –. Quattro giorni di spettacolo, di autofinanziamento, con l’aiuto di alcuni sponsor e con l’area gastronomica che attiveremo al parco". Gli spettacoli iniziano stasera. "Partiamo con i Notambuli e una serata speciale in ricordo di Mario Lodi – aggiunge –. Sarà un’amarcord dedicata alla lingua e alla comicità dialettale, con video delle passate edizioni, musica dal vivo e sketch, per ricordare Lodi e un tributo alla storica ‘Dou ciacheer, un poc ed musica e un spunten’ tra immagini d’archivio e momenti live con Mondo Baraldi, Gabriella Govoni, Rino Balboni, Claudio Barotti e grazie alla collaborazione di Daniele Cortesi che ha cercato i video e fatto i montaggi. Ad anticipare lo spettacolo, alle 20.30, ci sarà la scuola Il Mondo del Ballo". Si prosegue domani. "Il programma continua con una serata dedicata ai giovani e non solo, con Rewind 90 – continua –, un format nazionale di musica anni ‘80 e ‘90 per una serata disco che coinvolge anche i quarantenni e cinquantenni. Una festa di successo in tutta Italia che per la prima volta arriva anche a Cento". Giovedì spazio al comico Alessandro Politi, già noto al pubblico di Zelig, in uno spettacolo pensato per tutta la famiglia. "Per noi – così Rubino – è un gradito ritorno in città di questo bravo artista" . Prima di lui, l’esibizione di Dance Evolution. Gran finale venerdì con un omaggio a Lucio Dalla. "Ci saranno tantissimi artisti centesi – conclude Rubino – uniti per cantare i suoi brani più belli. Avere così tanti talenti locali insieme a noi è motivo di orgoglio e segno che la Pro Loco, coinvolge. A tutto questo, si aggiunge la partecipazione di Ritmo Danza per una serata bellissima". Tra i protagonisti, Didi Balboni, Tiziana Quadrelli, Alessandra Tassinari, Claudio Barotti, Emmecolletti, Marco Gallerani, il violino di Cristina Alberti e tanti altri.