Un sms poi la chiamata: spariscono 2mila euro

Si finge operatore bancario e, con l’aiuto di un complice, riesce a impadronirsi di duemila euro. La truffa è scattata nello scorso mese di dicembre, i Bonnie & Clyde avevano individuato come vittima una giovane portuense di 23 anni. Quest’ultima aveva ricevuto un sms con intestazione della propria banca, nel quale veniva avvisata che era in corso un tentativo di cambio delle credenziali per accedere al suo servizio di banca online e che, nel caso in cui l’operazione non fosse stata riconducibile al titolare del conto corrente, avrebbe dovuto cliccare su un link contenuto nello stesso messaggio.

Sulle prime la giovane, giustamente diffidente, non cliccava sul link proposto ma, dopo pochi minuti, riceveva una telefonata da una voce maschile, che si presentava come dipendente dell’istituto di credito e incalzava la donna affinché si adoperasse per scongiurare l’imminente truffa ai suoi danni, aggiungendo che risultavano anche dei tentativi di prelievo dalla Svizzera e che, pertanto, si doveva provvedere a bloccare anche la sua carta prepagata. Per prima cosa, l’uomo al telefono si assicurava che la correntista avesse con sé la carta e, vinta la sua diffidenza, la induceva a eseguire una serie di versamenti dal conto alla carta, per un totale di quasi duemila euro, dapprima facendole utilizzare lo stesso servizio di banca online e poi adoperandosi per fare ricorso a uno sportello bancomat. Approfittando, poi, della confusione indotta nella vittima, riusciva a fare in modo che il denaro versato sulla carta fosse poi bonificato su altri due conti correnti, con modalità che sono tuttora in corso di approfondimento. Poi salutava la vittima, assicurandola che il pericolo era stato scongiurato. Alla fine la donna realizza di essere stata vittima di una truffa, si accorge che dal conto corrente manca del denaro e si rivolge ai carabinieri della caserma di Portomaggiore. I militari si mettono al lavoro e riescono a individuare i due conti di pagamento su cui era finito il denaro della vittima e, successivamente, a identificare una donna di 50 anni, campana, che aveva la disponibilità di tali conti. La truffatrice è stata deferita alla Procura di Ferrara, in concorso con il telefonista che, al momento non è ancora stato identificato. Sono in corso delle indagini per risalire all’identità del complice per capire se la coppia abbia truffato altre persone. I carabinieri invitano i cittadini a denunciare sempre i tentativi di raggiro.

Franco Vanini