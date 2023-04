Un sondaggio tra gli studenti sull’uso del web

"La prossima settimana presenteremo un progetto con il quale faremo, tra gli studenti, un sondaggio sull’utilizzo del web e dei social". L’ha annunciato Filippo Altieri, lo studente che fa parte del Consiglio comunale dei ragazzi, nei giorni scorsi, durante la presentazione, alla Casa della Musica di Vigarano Pieve, del libro "Coca Web, salvare una generazione. Contenere un potere" di Andrea Cangini (nella foto). Studi e riflessioni che hanno coinvolto i ragazzi della scuola, che hanno voluto così dare un loro contributo, non solo di partecipazione ma anche di analisi su temi che interessano e li riguardano. "Questa è la scuola che fa la differenza – ha sottolineato l’assessore Daniela Patroncini -. Come adulti abbiamo la grande responsabilità di stare in ascolto, di capire quello che vivono, i disagi, le problematiche. La presentazione del libro è stato il primo incontro del ‘Mese della legalità’ e ha dato al Consiglio Comunale dei ragazzi, eletto quest’anno dagli studenti, importanti spunti di riflessione che è importate accogliere. Aspettiamo il loro sondaggio e le loro analisi, per una riflessione che riguarderà tutti". Un’invasione tecnologica nelle abitudini quotidiane ed un fortissimo impatto: "Un quadro che va ad inserirsi nella più ampia e già difficile panoramica del disagio giovanile – sottolinea la Patroncini - in particolare degli adolescenti e pre-adolescenti, Tematiche complesse, che a Vigarano, saranno affrontate nel Convegno conclusivo del "Mese della legalità" previsto per venerdì 26 maggio alle 18 dove è previsto l’intervento, tra gli altri, del dottor Michele d’Ascanio, psicologo dell’età evolutiva".