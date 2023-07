Un sostegno per i caregiver Pronti aiuti per 80mila euro "Sempre vicini ai più fragili"

Dal Comune nuovi aiuti per i caregiver. "Sono una figura fondamentale all’interno del sistema assistenziale, sono infatti sempre di più le persone che si dedicano all’aiuto di un familiare in condizioni di non autosufficienza. È un’esperienza totalizzante che dura molti anni, che richiede pazienza, amore e sacrifici. Il nostro obiettivo, come amministrazione, è essere vicini a tutte queste persone e per questo abbiamo voluto riproporre, per la seconda volta, un avviso pubblico che eroga contributi agli enti del Terzo settore che agiscono per supportare i tanti caregiver del nostro territorio". In questo modo l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti annuncia l’apertura della manifestazione pubblica rivolta agli enti del Terzo settore – iscritti nell’apposito Registro nazionale – che da ieri possono candidare progetti mirati alla tutela della salute e alla promozione del benessere psicofisico dei caregiver.

L’avviso complessivamente mette a disposizione 80mila euro di risorse, le quali saranno ripartite con contributi fra cinquemila e 15mila euro a ciascuna associazione che sarà ritenuta meritevole dalla commissione di lavoro che sarà appositamente costituita per esaminare le progettualità pervenute. "Considerato l’esito del primo bando – spiega Coletti – abbiamo ritenuto opportuno istituirne un secondo. Lo scorso anno, con molta soddisfazione, sono state accolte sette proposte delle quali hanno beneficiato oltre 380 persone fra caregiver familiari, persone con disabilità, ma anche alunni, dirigenti scolastici, operatori delle farmacie, servizi dell’Ausl, università e associazioni". Nell’ambito dell’avviso sono ammissibili elaborati di interventi personalizzati, ad esempio per il sollievo e il recupero di energie mentali e fisiche, il sostegno psicologico, il supporto per le cure domiciliari e il counseling. Si possono presentare anche piani che prevedano la realizzazione di soluzioni innovative con il coinvolgimento del caregiver, mirate al contrasto dell’isolamento sociale.