"Un supporto per chi vive momenti duri"

"In continuità con una tradizione di cura per la propria comunità, in questi anni l’Università di Ferrara, tra i primi atenei in Italia, ha messo in campo competenze specializzate per il supporto di studentesse e studenti in difficoltà". Il commento della rettrice Laura Ramaciotti coglie nel segno e rivendica, giustamente, un servizio fondamentale che caratterizza in maniera significativa una delle componenti dell’accoglienza della nostra università. "Ho voluto una delega dedicata alle attività di consulenza psicologica e di counseling – prosegue la rettrice - per progettare e presidiare servizi di supporto per le nostre studentesse e i nostri studenti che stiano attraversando un periodo difficile o stiano vivendo una situazione di disagio. I servizi proposti hanno riscosso molto successo, e nonostante l’alto numero di richieste, sono stati garantiti a tutti". L’obiettivo dell’ateneo, prosegue Ramaciotti, "è migliorare il loro benessere risolvendo situazioni di crisi grazie all’aiuto di psicologi-psicoterapeuti esperti a disposizione per colloqui in presenza o a distanza a seconda delle preferenze delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi". La visione della rettrice è piuttosto innovativa in termini di "vivibilità" dell’ateneo. Nel senso che, con l’istituzione di questo servizio, fornisce senz’altro un aiuto concreto ai ragazzi – per lo più fuorisede – che frequetano non solo l’università, ma anche la nostra città. "Questi strumenti di welfare studentesco – chiude Ramaciotti - rappresentano uno strumento fondamentale sia come beneficio nella vita personale, sia nella ripresa della motivazione allo studio e nella riappropriazione del proprio percorso accademico".

f. d. b.