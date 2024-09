Un taglio ai tempi d’attesa. Visite anche la domenica

Proseguono le ‘Domeniche della specialistica’, ecco cosa ci sarà domenica 8 settembre. Nell’ambito delle iniziative finalizzate a ridurre i tempi d’attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, le Aziende Sanitarie ferraresi hanno attivato anche le ‘Domeniche della specialistica’, prestazioni che si aggiungono a quelle già presenti nel sistema, e che vengono erogate di domenica grazie alla disponibilità e all’impegno dei professionisti delle due Aziende. L’iniziativa prosegue anche domenica 8 settembre, e da lunedì 2 settembre le prestazioni saranno nelle agende prenotative e dunque saranno prenotabili, fino ad esaurimento, tramite Fse e con gli altri consueti canali (cup telefonico, farmacie, cupweb) da parte di tutti coloro che sono in possesso dell’impegnativa medica, ma anche da parte di coloro che hanno già un appuntamento e vogliono anticiparlo, cogliendo questa opportunità.

Si tratta delle seguenti prestazioni: visita neurologica, visita fisiatrica, visita chirurgica. Le strutture sanitarie che svolgeranno attività di specialistica nelle varie Domeniche della specialistica saranno gli ospedali di Cona, Cento, Lagosanto e Argenta e la Casa della Comunità Cittadella S. Rocco (settore 19, con accesso da Corso Giovecca- Guardiania, lo stesso da cui si accede al Cau). Le ‘Domeniche della specialistica’ si aggiungono alle linee di intervento già messe in campo per contenere i tempi d’attesa. Tra queste, l’aumento delle prestazioni in orari serali ed il sabato; l’acquisto di prestazioni aggiuntive in libera professione intramoenia e da privato accreditato; l’assunzione di personale, in particolare nelle branche in maggiore sofferenza, con la previsione di circa 40 nuove assunzioni fino al 31 dicembre 2024; la spinta sulla telemedicina, in grado di produrre vantaggi sia per i pazienti rispetto alla prossimità delle cure, sia per i professionisti che spostandosi meno potranno ottimizzare il tempo lavoro.