Un taglio al caro-energia: "Pannelli solari e centrale. La casa di riposo è green"

Sembrano casette, con il tetto di tegole rosse. Poco oltre c’è il prato, un po’ sbiadito sotto il sole freddo, e il percorso dei sensi con la palestra all’aperto, l’orto pensile dove gli anziani, quando arriva primavera, coltivano basilico e pomodori. A fianco, protetto da una rete, si intersecano tubi d’acciaio lucido. E’ il cogeneratore, un sistema che produce due tipi di energia. Termica ed elettrica, ha bisogno di essere alimentato da gas metano prelevato dalla rete. Il risparmio energetico lo scorso anno è stato di 39.800 euro. Un risparmio netto per la casa residenza per anziani, struttura di proprietà della cooperativa sociale Cidas, dove sono ospitati 185 anziani. Una svolta, quella centrale, che si affianca al passo avanti nel segno dell’ambiente che la cooperativa ha fatto installando sui tetti pannelli fotovoltaici. "Nelle strutture di nostra proprietà stiamo cercando di adottare sistemi di produzione dell’energia ecosostenibili, la strada privilegiata è quella di collocare pannelli solari", spiega Daniele Bertarelli, presidente di Cidas. Sono 12 le strutture che Cidas (Cooperativa inserimento disabili assistenza solidarietà) gestisce in Emilia Romagna. Da Copparo a Fiscaglia, da Codigoro a Portomaggiore, da Vigarano a Poggio Renatico. Di queste quattro sono di proprietà della cooperativa, una è la casa residenza per anziani Residence Service che si trova in via dei Tigli. Un percorso virtuoso non certo primo di ostacoli, costi, lungaggini. Spiega ancora Bertarelli: "Avevano predisposto un piano energetico che riguardava tutte le strutture di nostra proprietà, con l’emergenza Covid siamo stati costretti a fermarci. L’obiettivo è quello di ripartire quanto prima, perché quel piano se non porta all’autonomia energetica delle strutture sicuramente rappresenta una bella sforbiciata ai costi dell’energia, per l’illuminazione ed anche per il riscaldamento". L’obiettivo di Cidas è quello di avviare di nuovo l’operazione. "Questi progetti – ammette il presidente – hanno forti costi finanziari, sono molto onerosi, non parliamo certo di investimenti di poco conto". Per il momento l’agenda per realizzare il piano energetico si è dilatata. "Per il 2024 – ammette – non se ne parla, l’obiettivo è stato spostato al 2025".

Il cogeneratore e i pannelli solari nella casa residenza per anziani e nel centro socio riabilitativo residenziale per la disabilità ‘Il Calicanto’ sono comunque un passo in questa direzione. Elisa Bratti (membro del cda) e Enrica Cenacchi, le due coordinatrici, mostrano quello che è stato fatto. Illustrano gli spazi della struttura, con quel percorso che termina dove si trova una fontana. "Nel percorso dei cinque sensi – precisa Enrica Cenacchi – studiato per i nostri ospiti, la fontana rappresenta l’udito. Gli anziani chiamano questo angolo verde il giardino della felicità". L’area ospita anche altre attività della cooperativa. "Tra queste – dice ancora Cenacchi – il servizio assistenza familiare (Sad) per conto dell’Asp di Ferrara e il servizio di trasporto sanitario per conto dell’Asl, abbiamo le nostre ambulanze. Obiettivo, fare il possibile per i nostri anziani".

