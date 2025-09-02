Un taglio al ’caro-libri’. Zaino sospeso. Già boom

Nel costo dei libri che aumenta, l’ultima frontiera è il digitale. "Sì, i ragazzi hanno quest’opportunità, quella di usare libri digitali. Ma dobbiamo essere sinceri, non è ancora decollata", Elena Brancaleoni, è la titolare della storica attività che porta il nome di una famiglia nata tra libri e quaderni, astucci e matite colorate. Da giorni, in Contrada della Rosa, continua ad aprirsi in modo incessante quella porta che è l’ingresso di un mondo di nostalgia. Il nonno Enzo era maestro elementare, lasciò l’insegnamento per aprire una libreria scolastica. "Inizialmente il ’negozio’ era in casa, pile di libri in corridoio", racconta Elena. Nonno Enzo, papà Uberto e adesso lei, terza generazione di librai in un mondo che cambia. Dal calamaio – chi lo ricorda più? – al digitale, una grande avventura che ha superato i 70 anni. "I libri per le scuole medie? Una famiglia spende tra i 250 e i 280 euro", fa un po’ di conti, mentre una delle sue ragazze batte lo scontrino ad uno studente. Costi che lievitano, e non poco, se ci metti astucci, zaino, diari. "C’è comunque per le scuole un tetto di spesa, stabilito proprio dal ministero". Ma 250 euro non sono pochi, moltiplicati poi per due figli rischiano di diventare tanti. E così già da alcuni giorni sono gonfi di materiale scolastico gli scatoloni dello ’zaino sospeso’, iniziativa che richiama il caffé sospeso (lasci pagata una tazzina al bar per chi non può permetterselo) ma che in questo caso lascia ’sospesi’ magari un astuccio rosa e una scatola di matite giotto. Elena Brancaleoni – un bel sorriso, la maglietta con la scritta colorata welcome school – li mostra, come usciti dal cilindro della raccolta solidale di materiale scolastico, iniziativa lanciata dal Comune.

"E’ anche un modo per garantire il diritto allo studio", dice ancora. E devono averla pensata come lei Maria Marika Bugnoli, primo cittadino di Goro, Alice Zanardi, sindaco di Codigoro, e Lisa Duò, la collega che guida Mesola. I tre paesi, che fanno parte dell’unione terre del Delta, hanno lanciato Giraskuola, piattaforma gratuita che permette di scambiare libri e altro materiale scolastico usato. "E’ un bel risparmio, sia sui libri sia sul materiale di cancelleria", spiega Bugnoli. Giraskuola, piattaforma digitale di vicinato, mette in contatto chi vuole vendere, acquistare, prestare, regalare libri di scuola e romanzi usati. "Una famiglia che ha due bambini fa fatica a pagare i costi della scuola – dice il primo cittadino –. Alle medie e alle superiori si calcola una spesa per ogni figlio superiore ai 350 euro. E se si moltiplica per due balzano agli occhi le difficoltà di far studiare un ragazzo. Ripeto, una famiglia con un reddito medio, non ce la farebbe. E soprattutto una famiglia di Goro sotto l’invasione del granchio blu". E allora c’è Giraskuola, un clic sul risparmio.

