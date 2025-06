Un talent show sul prato del Mazza: "Esperienza per aspiranti calciatori"

Come si dice? La matematica non è un’opinione. 9 milioni di visualizzazioni, 800 mila "mi piace" e altrettante condivisioni nel vasto mondo dei social. Un’esperienza a tutto tondo che in questo weekend arriverà a Ferrara, precisamente nella splendida cornice dello stadio "Paolo Mazza".

Si tratta di Golden Chance 2, la seconda edizione del talent calcistico digitale che permette ai più appassionati di effettuare un provino con delle società professionistiche. Grande partecipazione e collaborazione dell’assessore allo Sport Francesco Carità: "Come amministrazione sosteniamo fortemente questo evento, che permetterà non solo a questi aspiranti calciatori di vivere un’esperienza meravigliosa nel nostro stadio, ma anche alla città di essere vista e apprezzata tramite l’aiuto di influencer molto conosciuti".

Oggi e domani l’evento vedrà la partecipazione di circa 30 ragazzi, selezionati da tutta Italia. L’obiettivo è impressionare 4 giudici d’onore, nonché personaggi di spicco nel mondo del calcio digitale. Da qui si affronteranno due sfide: il torneo di calcio a squadre, in cui le formazioni scelte dai giudici si sfideranno, e un classico ‘uno contro uno’. Chi saprà regalare più emozioni ai giudici avrà l’opportunità di affacciarsi al calcio professionistico.

Riccardo Fattorini