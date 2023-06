Un targa per i quarant’anni del ristorante Trigabolo

Sabato prossimo a mezzogiorno in piazza Garibaldi ad Argenta, presso Unico Bistrot, locale che fino al 1993 ospitò il Trigabolo (nella foto una delle iniziative dedicate al locale), uno dei miti della cucina italiana alla stregua del San Domenico di Imola, sarà collocata una targa per celebrare i quarant’anni dall’apertura del ristorante. All’inaugurazione sarà presente lo chef Igles Corelli, all’epoca leader della celebre brigata che tra gli anni ottanta e novanta portò il Trigabolo tra i primi ristoranti d’Italia del periodo, contribuendo all’avanzamento della cucina italiana. il primo ristorante di sperimentazione, chiuso nel 1993. Rossetti In cucina assume un giovane cuoco che ha lavorato sulle navi, si chiama Igles Corelli, da Filo. Igles chiama un diciasettenne che ha lavorato con lui e si chiama Bruno Barbieri. Il terzo della band è un altro giovanissimo, fa il pasticcere, appena uscito dalle scuole professionali, si chiama Bruno Gualandi.