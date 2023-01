"Un tavolo condiviso per lo sviluppo di Cento" La proposta di Ascom per la concertazione

Un tavolo di concertazione per supportare lo sviluppo di Cento è la proposta di Ascom. "In questi anni, tra difficoltà, è stato tangibile l’impegno degli operatori di commercio, turismo e servizi per rendere più vivibile il centro cittadino centese - commenta Silvia Pedriali, la presidente della delegazione centese - le nostre imprese hanno realizzato investimenti anche di notevole entità. Tutto ciò rischia di venire vanificato se non si interviene, da subito, con misure idonee e adeguatamente condivise, in primis anche sul piano della sicurezza urbana, tra pubblico e privato". E la richiesta. "C’è necessità che le istituzioni realizzino una politica per il rilancio del centro".