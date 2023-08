"Un tavolo provinciale salva-attività Basta con i centri storici deserti"

Un tavolo provinciale per gli esercizi commerciali e arginare la crisi del commercio. E’ la proposta dell’assessore portuense alle Attività Produttive, Enrico Belletti, che parte dalla progressiva desertificazione del centro storico di Comacchio, che da inizio anno, ha perso diversi negozi. "È evidente – afferma - che non si tratta di un problema legato a un singolo comune della provincia, ma diffuso e trasversale, che non risparmia nemmeno il capoluogo, ed è indipendente dal colore politico dell’amministrazione che governa quel territorio. Questione, spesso sottolineata dall’opposizione di turno e attribuita con troppa semplicità al malgoverno della maggioranza in carica, senza, tuttavia, prevedere alcuna soluzione alternativa".

E ancora: "Gli esercizi commerciali dei centri urbani, che sono un presidio del territorio, vivono da anni un periodo di forte crisi dipendente da vari fattori tra i quali, la forte concorrenza dei giganti dell’e-commerce, per non parlare degli effetti della recente pandemia, del rincaro dei prezzi energetici e dell’aumento dell’inflazione che ha minato fortemente il potere d’acquisto". Di qui la proposta di coinvolgimento istituzionale dell’intera provincia. "Sarebbe indispensabile affrontare il problema a livello provinciale, costituendo un tavolo di lavoro permanente ad hoc, insieme alle associazioni di categoria del settore, senza strumentalizzazioni ideologiche, partendo dalla fotografia reale della situazione. Questo consentirebbe anche di incidere con più forza e coesione verso i livelli sovraordinati della politica regionale e nazionale, intercettando anche eventuali sostegni per i progetti che si potranno sviluppare in quella sede".

Franco Vanini