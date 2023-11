Un territorio che frana. In cantiere tre milioni per argini, canali e strade

Ricostruzione degli argini dei canali e sistemazione delle strade. Una serie di interventi a largo raggio che riguardano tutta la provincia, da Cento a Comacchio. Si corre ai ripari per sistemare un territorio fragile che ha ceduto sotto il peso dell’alluvione di maggio. I fondi sono arrivati. Si parla, per il 2023, di 205mila euro, cifra che serve a finanziare le sole spese di progettazione. A questa somma vanno aggiunti 3.155.000 milioni da spendere il prossimo anno per la realizzazione delle opere. I fondi, l’annuncio durante il consiglio provinciale, sono stati riconosciuti alla nostra Provincia da Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Non siamo la Romagna, la devastazione è stata molto più contenuta, ma anche la nostra provincia è franata sotto quel mare d’acqua. Era l’alluvione di maggio.

La mappa. Nel dettaglio, il programma degli interventi, già messo a punto, prevede la ricostruzione dell’argine del canale consorziale e di parte della sede stradale che vi scorre accanto a Bondeno lungo la provinciale 69 Virgiliana. Costo dell’operazione 20mila euro per la progettazione nel 2023, più 180 mila per il cantiere che prendereà il via nel 2024. Danni e lavori anche a Cento. Sulla Provinciale 6 è in programma il ripristino della sede stradale. Dopo i 10mila euro destinati nell’anno in corso sempre per le spese di progettazione, nell’anno prossimo si aprirà un cantiere da 50 mila euro. Ma sono solo due interventi in un programma che tocca la città capoluogo e quasi tutti i paesi. A Ferrara (strada provinciale 1), Copparo (Sp 2) e Portomaggiore (Sp 29) saranno eseguiti lavori per sistemare argini e tratti stradali. Ingente l’investimento. Si parla di 800mila euro (100 mila di progettazione più 700 mila di cantieri). Ancora. Lungo tratti delle Provinciale 1, 23 e 37 – tra Ferrara, Masi Torello, Ostellato e Voghiera – sarà necessario intervenire per sistemare il manto stradale (25mila euro di progettazione più 875mila di lavori l’anno prossimo).

Anche tra Argenta, Cento, Poggio Renatico, Portomaggiore e Sant’Agostino (le ruspe entreranno in azione sulle provinciale 35, 41, 47 e 48) sarà necessario rifare il manto stradale per 900 mila euro (di cui 25mila di progettazione). Infine, un altro tesoretto, a Comacchio e Fiscaglia (provinciale 15) dove verrà speso mezzo milione di euro per ricostruire la pavimentazione stradale (25mila sul conto progettazione di quest’anno).