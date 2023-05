Un territorio che frana Strade interrotte e lavori Anche la ferrovia si allaga

La terra frana. Cedimenti lungo le strade della città e della provincia. A pagare dazio all’ondata di maltempo anche i treni. Stop sulla linea Ferrara-Rimini. Allagato un tratto sulla Ferrara – Codigoro. Circolazione ferroviaria sospesa per la Città del Ragazzo. E’ stato attivato da Trenitalia Tper il bus tra Ferrara e Quartesana. I treni circolano fra Quartesana e Codigoro.

La mappa delle strade racconta in modo impietoso quello che è successo nelle ultime ore. Non si contano gli interventi a causa delle frane. Via Lavezzola, chiusa per lavori venerdì per il crollo di una parte dell’argine, è stata riaperta nel tardo pomeriggio di ieri. Nel Comune di Ferrara problemi anche in via Pagana. Ieri mattina un altro cedimento, in via Cembalina a Marrara. Due ordinanze di limitazione del traffico a senso unico alternato sono state varate dalla Provincia per alcuni tratti lungo la Provinciale 29 Portomaggiore-Raffanello alle porte di Portomaggiore e sulla Strada provinciale 69 Virgiliana a Pilastri, frazione di Bondeno. Anche in questo caso lo stop per alcune frane che si sono verificate nei tracciati che costeggiano i canali dei Consorzi di bonifica di Ferrara e Burana. Le ordinanze varate dalla Provincia dispongono anche nuovi limiti di velocità, di 60 e 30 chilometri all’ora in prossimità dei cantieri. Le misure di limitazione al transito dureranno fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Tradotto, se ne parla tra alcuni mesi. Non certo una bella notizia per gli automobilisti. Subito dopo i provvedimenti iniziano le procedure per dare il via ai lavori, lavori di cui potrebbe farsi carico il consorzio di bonifica. Oltre ai disagi c’è anche un altro tasto dolente, il capitolo che riguarda le risorse per far fronte ai lavori. Occorre, in altri termini, verificare se entrerà in azione l’accordo stilato tra Provincia e Consorzi, accordo in base al quale le spese sono ripartite al 50% tra i due enti. L’altra strada da seguire, è che lo stanziamento arrivi dai fondi della Protezione civile. Soldi che vengono previsti proprio per le calamità. E, in questo caso, andranno a coprire interamente la spesa degli interventi. Le ordinanze sono state inviate ai consorzi di bonifica Pianura di Ferrara e Burana, ai Comuni attraversati dalle due strade.

Un altro tassello della mappa di una provincia che cede. E’ stata chiusa al traffico la 38 Cardinala, nel comune di Argenta, nel tratto dal ponte sul fiume Idice alla Provinciale 47. Continua in queste ore il lavoro dei vigili del fuoco, sono stati 23 gli interventi ieri fino al primo pomeriggio. Le squadre in azione per allagamenti e anche in questo caso per frane e smottamenti. Interventi anche lungo il canale Scorsuro. Lì si trova il vivaio ‘Borgo in fiore’ di Daniela Marchetti. L’impresa, in via Pomposa, nei giorni scorsi è stata letteralmente inondata dall’acqua tracimata dal canale per le piogge intermittenti.

m. b.