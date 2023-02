Un territorio senza squadra e senza politica

Cristiano

Bendin

E siccome sono abituato a fare i confronti con chi è più bravo, guardo con ammirazione a quello che sta facendo, ad esempio, un territorio come Ravenna: hub energetico nazionale per gas e rinnovabili (un progetto condiviso col ministero alla Transizione ecologica), protagonista nella gestione del Parco del Delta anche se il Po, come è noto, non passa per Cervia ma occupa un terzo della provincia di Ferrara, e pronto a giocare un ruolo di primo piano (verrebbe da dire dominante) nel futuro assetto della Camera di commercio, quella che vede i nostri territori alleati più per forza di legge che per intima convinzione e che, questa settimana, definirà i suoi assetti. E come si sta preparando Ferrara a questa grande scommessa dopo aver perso l’autonomia di un ente che era una vera e propia eccellenza? Come sta giocando le proprie carte per portare a casa un risultato dignitoso? E’ presto detto. Mentre i cugini romagnoli tessono da tempo una tela associativa, imprenditoriale e politica oltre gli steccati, dalle nostre parti le associazioni di categoria sono dilaniate da contrasti e divisioni (alzi la mano chi mi sa dire cos’ha prodotto di buono, concreto e immediatamente spendibile il tavolo per l’impreditoria), i partiti lavorano per farsi gli sgambetti (il Pd non fa di certo rete con la Lega, i Fratelli d’Italia sono impegnati a occupare il posto del Carroccio e quest’ultimo, almeno a Ferrara, non sa fare politica, tant’è vero che ha perso le sfide nei Comuni più importanti e si è fatto scippare la Provincia) e, infine, tra il capoluogo e Comacchio - assi dello sviluppo nella dialettica città d’arte- Delta - non corre buon sangue (sempre per beghe interne al centrodestra), ci mancherebbe altro che collaborassero! Visione troppo pessimistica? Non credo. Lo stesso discorso potrebbe essere fatto per i fondi del Pnrr, da Cento a Mesola: tanti buoni progetti, questo è innegabile, ma in cosa la nostra Provincia ha fatto squadra per far sì che questa straordinaria e storica occasione si trasformi in una svolta strategica per il futuro? Ai posteri l’ardua sentenza.