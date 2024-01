Un tetto alle famiglie. Cento alloggi pronti per essere consegnati. Obiettivo: quota 400

Mentre infuria la polemica sugli alloggi popolari, il Carlino ha fatto una ricognizione sulla situazione in cui versano le case popolari e sugli interventi fatti dal Comune e da Acer. Gli interventi di recupero sugli immobili per lo più sono stati finanziati da risorse proprie dell’amministrazione e da risorse di Acer. Arriviamo ai numeri. Dal 2019, sono stati ben 483 gli alloggi recuperati grazie ai fondi cofinanziati tra amministrazione e azienda casa. Gli interventi più numerosi sono stati nel 2021: sono stati realizzati 135 cantieri per recuperare gli immobili. L’anno scorso, sono stati ben 96. Tra l’altro, come sottolineano dall’assessorato guidato da Cristina Coletti, fanno presente che, in questo contesto, sul totale, se il Comune non avesse stanziato risorse proprie di immobili ne sarebbero stati recuperati soltanto 360. Attualmente, fanno sapere dal municipio, sono 104 gli alloggi pronti a essere consegnati. I lavori in corso si stanno concentrando su 61 strutture, mentre la necessità di riqualificazione si articola su ben 432 immobili. Sono sei gli alloggi sui quali è allo studio un progetto di recupero, 309 quelli ‘sospesi’, mentre sono 28 quelli compresi nel piano delle vendite o delle demolizioni. Insomma, i numeri sono importanti. Ancor più forte è l’impegno che si è assunta l’azienda casa – Acer, appunto – approvando il bilancio di previsione 2024, attorno a metà dicembre. La mole di dati è immensa e contempera gli impegni assunti dalla presidenza e dalla direzione. Tuttavia, uno fra i numeri più significativi riguarda proprio le risorse messe a disposizione per la manutenzione del patrimonio edilizio Erp. Partiamo col dire che sono oltre quattro milioni e duecento mila euro le risorse complessive messe a disposizione per questa tipologia di intervento. Due milioni e mezzo sono dedicati alla manutenzione straordinaria mentre 1,7 milioni sono stati destinati nel bilancio dell’azienda casa per il recupero degli immobili vuoti. Evidentemente si tratta di interventi che si articolano su tutto il territorio provinciale, tanto più che i Comuni – a seconda del patrimonio e delle possibilità finanziarie – mettono a disposizione un plafond di risorse che confluisce nel bilancio, proprio per realizzare questi interventi. Ma andiamo sugli alloggi vuoti. Stando ai dati che emergono dal documento economico di Acer, ammonta a 591 mila euro la cifra destinata al recupero di 27 alloggi ad alto costo. Con oltre 1 milione e 136 mila euro verranno recuperati 110 alloggi e, se le previsioni economiche dell’azienda casa saranno confermate, si riuscirà ad arrivare a coprire l’intero turnover di immobili. Complessivamente, si legge nella relazione, ci sono attualmente 1.333 alloggi di erp vuoti, (di cui 296 con costi di recupero elevati e 17 con proposta di Acer di retrocessione ai comuni proprietari).

Sul versante delle assegnazioni, sono 418 gli alloggi che Acer prevede di assegnare nel corso di quest’anno. Per quanto riguarda gli interventi straordinari in corso, in termini geografici, la stragrande maggioranza degli interventi si concentra nel capoluogo (da via Risorgimento a corso Piave, passando per via Volte e via Goretti). Poi, troviamo interventi anche nella zona di Argenta, di Portomaggiore, di Ro e di Copparo.

f. d. b.