Un tetto per chi è fragile: "Alloggio per la speranza"

Il messo comunale che porta la comunicazione e le lacrime di commozione di un’anziana, disabile, che potrà vivere in autonomia e indipendente, all’interno di un appartamento Acer, che era vuoto e che il Comune di Vigarano Mainarda ha voluto riqualificare. Si trova proprio dentro a Casa Generosa. E’ la residenza per anziani. Sarà vicina ai servizi, in un luogo vigilato, ma sarà autonoma. Un sogno che ieri mattina si è realizzato alla vigilia del Natale. Una comunicazione ufficiale per ora, che diventerà nei prossimi giorni la consegna delle chiavi. E’ un caso unico. "In questi mesi abbiamo lavorato intensamente per recuperare un appartamento vuoto che si trova all’interno della struttura di Casa Generosa – racconta l’assessore Francesca Lambertini che aveva proposto alla giunta di dare vita a questo progetto di vita indipendente –. Era destinato agli assistenti sociali ma di fatto non era mai stato utilizzato. E’ stato destinato ad una signora disabile divenuta anziana in modo da darle la possibilità di poter continuare a vivere in modo indipendente ma all’interno di una struttura dotata di sorveglianza medica e di supporto in caso di necessità". C’è una riflessione profondamente umana: "Invecchiando diventiamo tutti più bisognosi di attenzioni e di aiuto – sottolinea la Lambertini – ancora di più una persona che parte già da una condizione di disabilità. Si parla tanto di cercare di attivare servizi a domicilio per permettere agli anziani di continuare a vivere nel loro ambiente ed avere un appartamento vuoto, inutilizzato, all’interno di una struttura per anziani non era accettabile". La giunta ha destinato a questo una parte dell’avanzo di bilancio. "Oggi vedere assegnare l’appartamento e sapere che una persona fragile della nostra comunità verrà messa nelle condizioni di vivere sempre di più in autonomia".

Claudia Fortini