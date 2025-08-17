Un thriller tra industria e veleni. Biscaro e i misteri del ‘forno 70’

"La luce del futuro non cessa un solo istante di ferirci" (Pier Paolo Pasolini, ‘Il pianto della scavatrice’). L’ultimo romanzo dello scrittore ferrarese Andrea Biscaro inizia nel solco di Pier Paolo Pasolini, richiamato in apertura da una citazione pertinente a una serie di riflessioni che il poeta ha dedicato, nel corso della sua esistenza, all’ambivalenza tra progresso e sviluppo, alle insidie del futuro prossimo (o remoto) già evidenti, se le si sa leggere, nel presente. In questo contesto, lo sguardo dell’uomo di lettere aiuta. Dal suo esilio volontario sull’Isola del Giglio, Andrea Biscaro è un uomo di lettere: lo è nel senso più eclettico del termine. Dai romanzi per ragazzi (che hanno raggiunto la vetta delle classifiche), alle biografie di grandi personaggi della musica, fino ad ambiti, per così dire, più marginali com’è stata l’esperienza di Pornopoema. Una serie eterogenea di titoli – che richiede una certa dimestichezza con la scrittura –, nella quale si è appena inserito ‘Giallo cromo’ pubblicato dal marchio Libraccio e disponibile in libreria: un vero e proprio eco-thriller ambientato in Liguria (tra Varazze e Cogoleto) e incentrato su quel "cuore di metallo che pompava veleno". Il cuore di metallo non è altro che la Stoppani, "fabbrica chimica che per decenni ha dato lavoro alla gente di Cogoleto. Le acque e i terreni del paese ligure, infatti, sono inquinati, impregnati di cromo esavalente. La Stoppani ha chiuso per sempre, ma sul sito dove sorgeva lo stabilimento qualcosa si muove ancora. Il forno 70, anima dannata di quel cuore pulsante e velenoso, continua a bruciare. Ma com’è possibile, se al suo posto ci sono solo macerie? Toccherà allo scrittore Antonio Brando scoprire cosa succede, in una delle sue indagini più sinistre".

Dalla quarta di copertina, appena riportata, si intuisce il senso del termine eco-thriller: un’operazione complessa, quella compiuta da Biscaro, che ha piegato un genere complesso, il giallo, per affrontare un tema assai attuale e, a modo suo, pasoliniano. Andrea Biscaro è un ferrarese classe 1979, che, come anticipato, vive da anni all’Isola del Giglio, in Toscana. Artista poliedrico, ha all’attivo molte pubblicazioni tra libri per ragazzi, albi, fumetti, thriller, romanzi storici, gialli, canzoni, poesia. Tra le ultime uscite, ricordiamo il romanzo ‘Alex e i Cattivi Pensieri’ (Giunti, 2024, primo classificato a Giallo&Nero di Puglia, Premio speciale ragazzi al Premio Città di Grosseto, finalista al Premio internazionale Ceresio in giallo), il romanzo sugli Hikikomori ‘Gloria sta in disparte’ (Raffaello, 2025) e il giallo-commedia ‘L’Enigmista di Sparavieri’ (Morellini, 2025). Con il suo gruppo folk-pop Secondamarea ha pubblicato cinque album. Tra questi, ‘Ballate della notte scura’ e ‘Gli anni del mare e della rabbia’ (Repubblica XL), scritti a quattro mani con Tiziano Sclavi, creatore di Dylan Dog. È inoltre un ghostwriter tra i più accreditati in Italia, con decine di pubblicazioni all’attivo.