Un totem-monumento dove cadde. Ospite d’onore Maurizio Cheli

Saranno tre i giorni dedicati alla Meteorite Renazzo (foto), coinvolgendo tante realtà locali, esperti, scuole e tante occasioni per scoprire l’importanza di questo oggetto arrivato 200 anni fa dal cielo che ha poi rivestito un ruolo rilevante in campo scientifico, storico e culturale. Organizzati dagli Astrofili Centesi, si comincia domani alle 10.30 in piazza a Renazzo con l’inaugurazione del monumento e totem meteorite con la banda mentre al pomeriggio l’appuntamento alle 14.30 è alla palestra delle scuole medie di Renazzo per la conferenza di divulgazione scientifica dove si parlerà degli studenti a caccia di micrometeoriti, del perché sono importanti gli studi sulle meteoriti pensando ad Apophis e gli asteroidi killer con il noto Fabrizio Bernardi, la visione del video realizzato dai ragazzi, cosa sono le meteoriti, da dove arrivano e come riconoscerle con Fazio dell’Università di Nordhausen, l’’eredità della meteorite di Renazzo al bicentenario della caduta con Giordano Cevolani del CNR Bologna e la partecipazione dell’ Orchestra Flic. Domenica si continua a Cento in sala Zarri dalle 14.30. Si parlerà della meteorite con Cevolani, del suo legame con l’origine del sistema solare con Folco di UniPisa, la meteorite di Vigarano con Trevisani del Museo di storia naturale di Ferrara, dei campionamenti spaziali Itokawa, Bennu e Ryugu con Fazio, la collezione del Museo Bombicci con Gasparotto di UniBO, Microsferule extraterresti nel sottosuolo del campo Gallerani e il lavoro degli studenti con Mazzi, i tre misteri irrisolti della meteorite di Renazzo con Borghi di UniBo e il Progetto Prisma con Martino di INAF. Si conclude lunedì alle 20.30 in Pandurera con "Aspettando la Meteorite. Una notte fuori dal mondo" organizzato da Banca Centro Emilia con l’omaggio del libro ‘Meteor Valley Emiliana" di Cevolani, la Guercino Band, l’intervento dell’astrofilo Thomas Mazzi, ospite d’onore l’astronauta Maurizio Cheli.