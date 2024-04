Un totem realizzato dagli alunni per ricordare le vittime della guerra

Sono iniziate nel Portuense le giornate della Liberazione. La prima si è svolta nella frazione di Ripapersico, nella giornata della tragedia del borgo Cà del Gallo, dove il sindaco Dario Bernardi, accompagnato da alcuni componenti della giunta e del mondo del volontariato, ha inaugurato il nuovo totem realizzato dagli studenti del "Rita Levi Montalcini". Per l’occasione erano presenti alcuni componenti dell’associazione Linea Gotica - Officina della Memoria. "Un nuovo segno che abbiamo voluto tributare a Ripapersico - ha detto per l’occasione il primo cittadino Dario Bernardi - per ricordare quei giorni convulsi di perdite innocenti, e sta nel percorso che abbiamo tracciato di legare la Liberazione agli eventi accaduti sul territorio".

Il prossimo appuntamento sarà ala Gnola, una località tra Portomaggiore e Maiero dove nell’aprile del 1945 si consumò un’altra tragedia, con più di quaranta morti. Sarà inaugurato un altro totem simile, inserito nel monumento già presente.

A Portomaggiore si è iniziato con la deposizione della corona al monumento dei caduti civili di Parco Prati, sempre accompagnati dalle riflessioni e letture dei ragazzi e delle ragazze dell’IISAP Levi Montalcini; poi in centro, dove sono risuonate forte le voci degli alunni della primaria Montessori, con canzoni di libertà e l’inno nazionale, hanno emozionato e fatto commuovere. La Linea Gotica fu una poderosa opera difensiva fortificata costruita dall’Esercito tedesco nell’Italia centro-settentrionale durante le fasi finali della campagna d’Italia, nella seconda guerra mondiale. Questo apprestamento difensivo fu teatro di duri e violenti combattimenti tra le truppe tedesche e le forze Alleate.

