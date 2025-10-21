Un tour alla scoperta dei tesori della città. A partire da ’Pan Pera’

Grande partecipazione e spirito di condivisione hanno caratterizzato la festa regionale di Fipac, il sindacato dei pensionati delle attività commerciali e turistiche dell’Emilia-Romagna, festa che si è svolta nella città di Ferrara lo scorso 18 ottobre.

L’evento ha visto la presenza di numerosi rappresentanti delle province del territorio regionale e di esponenti nazionali della siglia Fipac, "confermando così il ruolo centrale dell’associazione nel promuovere la valorizzazione culturale e sociale dei territori". Erano presenti all’evento, fra gli altri, il presidente di Confesercenti Emilia Romagna, Dario Domenichini e Paola Morselli, presidente della Fipac dell’Emilia Romagna; il presidente e il coordinatore nazionale della Fipac, rispettivamente Pier Giorgio Piccioli e Fernando Trotta. I partecipanti all’iniziativa sono stati accompagnati alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche del capoluogo estense. Sono stati guidati da professionisti esperti ed hanno così visitato il maestoso Castello Estense, simbolo per eccellenza della città di Ferrara, e il suggestivo centro storico di Ferrara, patrimonio Unesco e cuore pulsante della cultura rinascimentale.

A conclusione della intensa giornata, la manifestazione si è spostata presso il ristorante Cavalier Uliva, dove gli ospiti hanno potuto apprezzare la gastronomia locale e degustare il tipico pane ferrarese insieme al ’Pan Pera’, un innovativo prodotto ideato dai fornai Confesercenti di Ferrara.

L’iniziativa ha rappresentato non solo un momento di incontro e convivialità, ma anche un’occasione per valorizzare le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio. "La Festa Regionale Fipac è un momento di coesione e di valorizzazione delle nostre radici culturali. Ferrara ci ha accolto con la sua bellezza e la sua tradizione, offrendoci un’esperienza che unisce cultura, amicizia e identità regionale", ha commentato Amalio Guerra, il presidente Fipac Ferrara; mentre Paola Morselli ha sottolineato come “l’evento si inserisca nel calendario delle iniziative promosse da Fipac Emilia-Romagna con l’obiettivo di rafforzare il legame tra i soci e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e gastronomico regionale, un progetto che è partito nello scorso marzo con l’Assemblea elettiva della Fipac regionale svoltasi a Bologna che ha rinnovato gli organi dirigenti e individuato le linee su cui si svilupperà l’attività del sindacato nei prossimi anni".