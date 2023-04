Un tour nelle ’Segrete celle’

Continua l’opera di valorizzazione e promozione dell’antica Torre della Finanza a Volano da parte del comune di Codigoro. Da sabato 22 si potranno visitare e ammirare le "Segrete Celle". Lo si potrà fare abbinandole alla suggestiva escursione in motonave nel Po di Volano, coniugando la possibilità di esplorare la bellezza del fiume e di visitare le stanze sotterranee della antica Torre Pontificia, posta sulla sponda sinistra del Po di Volano. Durante il viaggio in motonave si potranno ammirare le splendide vedute della Riserva Naturale del Delta del Po. Un’escursione perfetta per gli amanti della natura e della storia. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione vari modi o telefonando allo 0533 719110, con whatsapp al 377 3219940 o mail a [email protected]