Un tour tra argini e strade bianche

Sono 67 i chilometri della Furiosa di cui 20 su strade bianche toccando i Comuni di Ferrara, Riva del Po e Copparo. Il percorso è invariato per il terzo anno consecutivo. Dopo il via alle 9.30 da piazza Trento Trieste, si percorrerà il sottomura poi Cocomaro, Viconovo e Fossalta, dove sarà aperto un ponte per entrare nella strada bianca che caratterizza il percorso. Alla Pieve di San Venanzio a Copparo ci sarà il primo di una serie di punti ristoro con i prodotti tipici locali poi ci si dirigerà verso Riva del Po percorrendo l’argine per poi tornare a Ferrara. Il tutto con la collaborazione di Officina Ferrarese, Avpco, Radio Club Copparo e polizia locale. Le iscrizioni online sono aperte fino a venerdì mentre, la segreteria allestita in Naselli Crispi, sarà aperta sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 7 alle 8.30 per iscrizioni e ritiro del pacco gara. Pasta party all’Archibugio al termine dell’evento. Per partecipare serve una bici costruita prima del 1987 e certificato medico. L’appuntamento è poi per il 12 marzo con la Gran Fondo del Po.