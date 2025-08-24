Civiltà contro cafonate
Massimo Pandolfi
Civiltà contro cafonate
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo RomagnaCosa è successoArrigo SacchiLabubuAgguato a BolognaMattia Zaccagni figli
Acquista il giornale
CronacaUn tour ’vintage’ lungo il territorio. Al Castello il raduno delle 500
24 ago 2025
CLAUDIO CASTAGNOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Un tour ’vintage’ lungo il territorio. Al Castello il raduno delle 500

Un tour ’vintage’ lungo il territorio. Al Castello il raduno delle 500

A partire da stamane si terrà in piazza Santo Spirito, a Mesola la XIVª edizione del raduno interregionale di Fiat...

A partire da stamane si terrà in piazza Santo Spirito, a Mesola la XIVª edizione del raduno interregionale di Fiat...

A partire da stamane si terrà in piazza Santo Spirito, a Mesola la XIVª edizione del raduno interregionale di Fiat...

Per approfondire:

A partire da stamane si terrà in piazza Santo Spirito, a Mesola la XIVª edizione del raduno interregionale di Fiat 500 e Derivate - IX memorial Giovanni Pozzato, col patrocinio dei comuni mesolani e codigoresi. Come da alcuni anni a questa parte, il ritrovo avviene presso il meraviglioso scenario del Castello, col parcheggio delle vetture nella piazza antistante e iscrizioni con colazione all’interno della struttura.

Si comincia alle 7,45 con l’apertura delle iscrizioni con colazione, ritiro buoni pranzo. Due ore dopo le iscrizioni si chiuderanno e taglio del nastro con le autorità, per poi alle 10 dare lo start per la partenza per il giro turistico con destinazione Pomposa e la sua maestosa abbazia nel Comune di Codigoro. Arrivati nei pressi del millenario complesso ci sarà la visita guidata all’abbazia e le foto di rito fino alle 13, per dirigersi verso il ristorante dove si pranzerà tutti assieme a base di pesce, mentre alle 15,30 si terrà la premiazione delle vetture più rappresentative e l’assegnazione del trofeo memorial Giovanni Pozzato, l’elezione di miss 500 e lotteria gratuita.

"Appassionati di Fiat 500 e derivate, celebriamo un evento che unisce stile, divertimento e nostalgia – dice il sindaco Lisa Duò – una giornata nelle quale le strade della nostra città si trasformeranno in una passerella di colori, linee eleganti e volti appassionati. Un’occasione per fare un tuffo nel passato. Un ringraziamento speciale va a Fiat 500 Club Italia Coordinamento del Delta del Po che hanno organizzato e scelto il territorio di Mesola".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata