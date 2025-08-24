Un tour ’vintage’ lungo il territorio. Al Castello il raduno delle 500

A partire da stamane si terrà in piazza Santo Spirito, a Mesola la XIVª edizione del raduno interregionale di Fiat 500 e Derivate - IX memorial Giovanni Pozzato, col patrocinio dei comuni mesolani e codigoresi. Come da alcuni anni a questa parte, il ritrovo avviene presso il meraviglioso scenario del Castello, col parcheggio delle vetture nella piazza antistante e iscrizioni con colazione all’interno della struttura.

Si comincia alle 7,45 con l’apertura delle iscrizioni con colazione, ritiro buoni pranzo. Due ore dopo le iscrizioni si chiuderanno e taglio del nastro con le autorità, per poi alle 10 dare lo start per la partenza per il giro turistico con destinazione Pomposa e la sua maestosa abbazia nel Comune di Codigoro. Arrivati nei pressi del millenario complesso ci sarà la visita guidata all’abbazia e le foto di rito fino alle 13, per dirigersi verso il ristorante dove si pranzerà tutti assieme a base di pesce, mentre alle 15,30 si terrà la premiazione delle vetture più rappresentative e l’assegnazione del trofeo memorial Giovanni Pozzato, l’elezione di miss 500 e lotteria gratuita.

"Appassionati di Fiat 500 e derivate, celebriamo un evento che unisce stile, divertimento e nostalgia – dice il sindaco Lisa Duò – una giornata nelle quale le strade della nostra città si trasformeranno in una passerella di colori, linee eleganti e volti appassionati. Un’occasione per fare un tuffo nel passato. Un ringraziamento speciale va a Fiat 500 Club Italia Coordinamento del Delta del Po che hanno organizzato e scelto il territorio di Mesola".