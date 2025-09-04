Un ’Tramonto’ tutto da degustare. In piazza pesce e vini pregiati: "Le eccellenze del nostro territorio"

Il gioco dei pusher
CronacaUn ’Tramonto’ tutto da degustare. In piazza pesce e vini pregiati: "Le eccellenze del nostro territorio"
4 set 2025
REDAZIONE FERRARA
Mercoledì sera produttori e sommelier insieme per valorizzare l’identità culinaria della nostra regione. L’assessore Fornasini:" Un appuntamento consolidato e necessario che si rinnova anche quest’anno ". .

Tornano i grandi vivi e le eccellenze della nostra regione con ’Tramonto DiVino’. L’appuntamento è fissato per mercoledì, a partire dalle 19, in piazza municipale dove saranno allestite le bancarelle per degustare pesce dell’Adriatico, come ostriche, vongole e le cozze provenienti da Goro e Gorino. Il tutto accompagnato con oltre 400 etichette dei migliori vini dell’Emilia Romagna, assieme a prodotti locali, come il pampapato, finito al centro delle critiche, nei giorni scorsi, del pasticcere Iginio Massari.

L’assessore Matteo Fornasini, in occasione della presentazione della serata, ha ringraziato chi ha collaborato all’evento, come l’Ais e Agenzia PrimaPagina, assieme alla Strada dei Vini e dei Sapori. Così invece Massimiliano Urbinati, presidente di quest’ultima associazione: "La serata servirà a farci conoscere il nostro territorio, come se fossimo in un’aula universitaria. Costituisce anche un momento di comunità importante, dinamico, dove si incrociano produttori, compratori e momenti educativi".

Tra gli interventi, anche quello di Francesco Mazzoni, delegato di Ais Ferrara: "Oltre alla possibilità di degustare vini pregiati, durante la serata saranno dedicati itinerari di approfondimento, tenuti da esperti sommelier, su quattro vini autoctoni: Albana, Sangiovese, Malvasia e Lambrusco". È possibile acquistare il biglietto in prevendita al costo di 25 euro direttamente sul sito ufficiale emiliaromagnavini.com, oppure, in alternativa, sarà possibile acquistarlo anche il giorno stesso alla cassa. Il ticket include una serie di vantaggi pensati per offrire un’esperienza completa e coinvolgente: accesso illimitato alla degustazione di una selezione di vini provenienti da tutte le province dell’Emilia Romagna, un carnet di biglietti validi per assaggi gastronomici proposti da produttori e chef locali, una copia omaggio della guida ’Emilia Romagna da bere e da mangiare’, utilissimo strumento per scoprire i migliori vini e i sapori tipici del territorio. Infine, un elegante calice da degustazione che verrà consegnato all’ingresso e che resterà in omaggio ai partecipanti.

Emily Mirelli

